Les "petits clubs" ne veulent plus des play-offs !

Ce jeudi, les clubs de la Pro League vont se réunir pour décider du format de la compétition.

Les petits clubs vont faire entendre leur voix. D’après Het Nieuwsblad, ils désirent une compétition complète avec 18 équipes sans play-offs.

Le CEO Lorin Parys avait donné sa préférence, il y a quelques jours, à une compétition de 14 clubs avec des play-offs sans division des points. Les plus petits clubs ont donc fait une contre-proposition qui a été envoyée à Parys et a été signée par Lommel, Eupen, Zulte-Waregem, RWDM, Sint-Truiden, OH Leuven, KV Kortrijk, Cercle Brugge, Moeskroen, Waasland-Beveren, KV Mechelen, KV Oostende, Westerlo, Deinze, Virton, Seraing et Beerschot.

2/3 des clubs doivent approuver une motion, et donc un changement de compétition, pour que ce soit adopté. Ici cela fait donc 17 clubs sur les 24 qui votent (en n'oubliant pas que le G5 a un cote qui compte double).