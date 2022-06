RFC Liège : Pierre François évoque les contours de sa mission et le nouveau stade

L'ancien homme fort du Standard et de la Pro League rejoint le matricule 4 où son épouse et son fils sont impliqués dans le développement du merchandising.

Pierre François a pris ce jeudi ses nouvelles fonctions de directeur général du RFC Liège. Il sera chargé de la gestion journalière du club et aura pour but de professionnaliser le club avec le but de rejoindre la D1B. "Je connais notre président Jean-Paul Lacomble depuis longtemps et mon fils Samuel tient le fan-shop. Par mes fonctions à la Pro League, je m'étais interdit de supporter une équipe de D1A ou D1B, donc j'étais venu dans ma région supporter le club qui représente Liège à mes yeux. Et une série de relations positives se sont nouées. Cette possibilité de devenir directeur général avait été évoquée, et aujourd'hui c'est le bon moment. La décision avait été prise depuis un certain temps, mais nous voulions officialiser cela à la fin de la saison", a expliqué Pierre François sur le site du club.

L'ancien homme fort du Standard et de la Pro League a ensuite évoqué les contours de sa mission. "Mon rôle ne sera pas de mettre tout le temps la main dans le cambouis, mais d'être à chaque fois attentif aux problèmes qui se posent au club et de les résoudre. Penser à l'école des jeunes aussi car c'est un élément clé de la réussite d'un club. Avoir un dialogue avec les supporters également car je veux que les clubs adverses aient peur de venir à Rocourt car l'ambiance y est chaude. En revanche, je voudrais qu'avec les supporters, nous trouvions le moyen d'éviter les problèmes car ces problèmes nuisent au club et ne permettent pas d'aller de l'avant. Nous allons dialoguer ensemble", a poursuivi le nouveau directeur général avant d'évoquer le nouveau stade.

"Pour progresser, il faut trouver des solutions pour que ce beau projet de construire le stade ici à côté se concrétise le plus tôt possible. Je pense que le club va franchir une étape importante dans son histoire quand il pourra se retrouver dans un nouveau stade opérationnel, bien conçu et bien pensé de 8000 voire 10000 places. L'équipe devra être en mesure d'assurer la montée en D1B la saison prochaine. Il y aura trois montants lors du prochain exercice, c'est le moment d'en profiter car cela ne va pas se répéter chaque année", a conclu Pierre François.