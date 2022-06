Gareth Bale en route pour...la deuxième division anglaise ?

En fin de contrat cet été, Gareth Bale dispose de plusieurs possibilités.

Ce n'est un secret pour personne, Gareth Bale va quitter le Real Madrid cet été. Le Gallois arrive en fin de contrat cet été et, en manque de temps de jeu, ne prolongera pas son contrat. Le Real Madrid va donc se débarrasser du plus gros salaire du club, puisque Bale gagnait près de 700.000€ par...semaine. Et où va rebondir la légende galloise ? Plusieurs médias anglais se positionnent vers un retour à Tottenham ou une escapade en MLS, mais une folle rumeur a vu le jour ces dernières heures : et si Gareth Bale rejoignait Cardiff, en deuxième division anglaise ? Le joueur du Real Madrid est originaire de la capitale galloise et n'a encore jamais joué dans son pays durant sa carrière. Il s'agirait donc d'un choix sentimental, mais l'ancien Spurs devrait faire des immenses concessions. Sportive, déjà, puisque Cardiff vient de terminer à la 18e place du championnat. Financière, également, car son salaire est actuellement plus important que la totalité de la masse salariale hebdomadaire des joueurs de Cardiff. Cependant, son arrivée pourrait donner au club de Cardiff des revenus marketings si importants que le club gallois pourrait, lui aussi, faire des concessions financières pour faciliter son arrivée.