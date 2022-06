Officiel : Ferran Jutgla débarque au Club de Bruges

Ferran Jutgla rejoint le Club de Bruges où il a paraphé un contrat de quatre ans. Le champion de Belgique aurait déboursé environ 7 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Espagnol.

Le buteur âgé de 23 ans arrive en provenance du FC Barcelone où il a essentiellement défendu les couleurs de l'équipe B du club blaugrana la saison dernière (19 buts en 32 matchs). Il a également disputé 6 matchs de Liga (1 but).

Meet our new striker! 😍

Welcome in Bruges, @JutglaFerran! 🔵⚫