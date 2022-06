Trossard, un but de classe mondiale... volontaire : "Je voulais la mettre là !"

Quelle entrée de Leandro Trossard. Un but plein de détermination et de qualité technique, puis une frappe...magique. Ou chanceuse ? Non, bel et bien magique, affirme-t-il !

À la base de l'action, un corner joué à deux. Peu de temps avant, Leandro Trossard avait déjà fait le break d'une jolie action côté droit. C'est cette fois du côté gauche qu'il envoie une frappe enroulée sublime qui surmonte Bartolomiej Dragowski. Jan Vertonghen n'en croit pas ses yeux, et ne croit d'ailleurs pas Trossard quand il assure que le geste est volontaire. Parole à la défense. "C'était un tir ! Mais ça ressemblait à un centre parce que je l'envoie vraiment très calmement (rires). J'ai vu que le gardien de but était avancé et j'ai essayé de la mettre au poteau opposé", explique Leandro Trossard au micro après le match. L'ailier de Brighton avait déjà pu entrer au jeu, plus vite que prévu malheureusement, vendredi dernier. "Nous devions réagira après une telle défaite, bien sûr. Je crois que c'est ce que nous avons fait", se réjouit-il. "Nous avons bien joué, nous sommes créés de nombreuses occasions. Et bien sûr, ça fait plaisir d'avoir pu marquer autant". Trossard a cependant du mal à expliquer une telle différence entre les deux rencontres. "Si nous avions eu la réponse vendredi, nous l'aurions donnée. Je pense que les Pays-Bas étaient peut-être plus agressifs sur les seconds ballons. Nous laissions de l'espace entre les lignes. Mais le plus important est d'avoir bien réagi aujourd'hui ", conclut l'ailier de Brighton.