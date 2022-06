Martinez heureux de trois prestations en particulier : "Pas d'inquiétude pour l'avenir"

Roberto Martinez était naturellement très heureux de la réaction de son équipe. Même si "l'adversaire était d'un autre calibre", comme il le reconnaît, le sélectionneur soulignait quelques performances.

La première prestation qui réjouissait le coach fédéral, c'est bien sûr celle d'Eden Hazard. Enfin, le capitaine des Diables Rouges semblait proche de son meilleur niveau. Vif, en confiance, toujours vers l'avant, il n'avait plus joué à ce niveau depuis longtemps. "Quand Eden rentre dans une pièce, vous comprenez directement. Vous savez si ça va ou non. Et toute cette semaine, je savais donc déjà que ça irait", sourit Roberto Martinez. "Nous avons vu le meilleur Eden depuis longtemps".

Hazard aurait pu marquer son petit but, mais entre maladresse dès la seconde minute et gardien adverse en forme, il n'a pas eu de chance. "Il était libéré. Nous avons reçu les statistiques physiques du match et il était au niveau auquel il était d'habitude avant en équipe nationale", révèle Martinez. Une excellente nouvelle.

Dendoncker, la bonne surprise

Aligné en défense centrale côté droit, Leander Dendoncker nous a agréablement surpris. "Leander ne reçoit pas assez de crédit pour ce qu'il fait", regrette le sélectionneur. "Il a un profil très polyvalent, il est toujours là pour fermer les espaces. Mais ce mercredi, il a fait plus que ça. Leander a eu de l'influence sur le jeu. C'était son match le plus mature en sélection, et c'est beaucoup dire car il a toujours été fiable. Dendoncker a envoyé un message ce soir".

© photonews

Enfin, troisième joueur à s'attirer les louanges de Martinez : Leandro Trossard, dont l'entrée a terminé de dynamiter la défense polonaise. L'ailier de Brighton & Hove Albion n'a pas seulement prouvé qu'il était un joker utile, mais aussi confirmé qu'il frappait à la porte du onze. "Cela fait plaiisr de voir des joueurs grandir au fil de leurs années en sélection. C'est un accomplissement. Hans Vanaken a fait la même chose. Leandro Trossard est un exemple de pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir en sélection. C'est un tout autre joueur par rapport à ses débuts en équipe nationale", se réjouit le Catalan.