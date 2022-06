Officiel : Eupen blinde l'un de ses jeunes talents

Formé d'abord au Club de Bruges puis au KRC Genk, il a rejoint les U21 d'Eupen en 2018, où il a obtenu son premier contrat professionnel une année plus tard.

Eupen a prolongé Gary Magnée jusqu'au 30 juin 2027. Après une rupture des ligaments croisés du genou en mars 2021, le back droit a retrouvé l'équipe première le 16 décembre 2021 et a été aligné 16 fois de suite en Jupiler Pro League jusqu'à la fin de la saison.

Christoph Henkel, le directeur général des Pandas est content de conserver le natif de Soumagne âgé de 22 ans. "Gary Magnée a prouvé qu'il fait partie des plus grands talents de la région et qu'il convient également parfaitement à notre équipe du point de vue de l'attitude et de la vision du jeu. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir pu nous mettre d'accord avec Gary Magnée sur une collaboration à si long terme. Nous sommes convaincus qu'il continuera à se développer au sein d'Eupen et qu'il restera à l'avenir un élément fiable de notre équipe. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Gary".