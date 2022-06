Pro League : La date de la révélation du calendrier 2022-2023 est connue

Il s'agit d'une date attendue par tous les amoureux de notre championnat.

Alors que nous sortons à peine de la saison 2021-2022 qui fut particulièrement longue dans l’ensemble des championnats européens, l’exercice 2022-2023 approche déjà à grands pas. Si certains groupes, et plus particulièrement ceux qui ont disputé les Play-Offs, sont toujours en vacances, une grande partie des équipes s’est déjà activée sur le marché des transferts et certains clubs comme Saint-Trond ou Zulte-Waregem ont déjà repris le chemin du centre d’entraînement.

Le mercredi 22 juin à 11h00, nous connaîtrons le calendrier de cette nouvelle saison. Les plus fervents supporters pourront donc bientôt cocher les premières cases dans le calendrier, notamment aux dates du Clasico, du Topper et des différents derbys qui animent notre pays.