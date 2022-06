Ligue des Nations : L'Irlande ne fait qu'une bouchée de l'Ecosse et d'Hendry, les Iles Féroé battent la Lituanie

Ce samedi à 18h, deux rencontres de Ligue des Nations se disputaient. Dans le groupe 1 de la Ligue B, l'Irlande recevait l'Ecosse. Dans le groupe 1 de la Ligue C, la Lituanie se déplaçait sur le terrain des Iles Féroé.

Irlande-Ecosse 3-0

A l'Aviva Stadium de Dublin, les Irlandais n'ont fait qu'une bouchée des Ecossais et de Jack Hendry (Club de Bruges). Faisant le break rapidement en première période via Browne (20e) et Parrott (28e), les Irlandais assommaient leurs adversaires au retour des vestiaires grâce à une réalisation d'Obafemi (51e).

Iles Féroé-Lituanie 2-1

Dans l'autre rencontre, alors que les deux équipes n'avaient inscrit aucun but lors de leurs deux premiers matchs, la Lituanie ouvrait le score rapidement via Cernych (6e. Toutefois, les locaux revenaient au score grâce à un penalty transformé par Davidsen (20e) puis prenaient l'avantage en toute fin de première période via Andreasen (45e).