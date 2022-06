Ligue des Nations : la Norvège poursuit son invincibilité, la Géorgie cale contre la Bulgarie

Trois matches de Nations League se jouaient sur le coup de 18h. Dans le groupe B4, la Norvège a poursuivi son beau parcours tandis que la Géorgie a calé.

La Norvège dépend souvent de la forme de Erling Haaland et cela s’est confirmé une fois de plus ce dimanche. Opposés à la Suède, les Norvégiens se sont imposés 3-2 grâce à un doublé de Haaland (10 et 54e sur pen.) et un but de Sorloth (77e). Forsberg et Gyökeres ont réduit la marque côté suédois.

Cette victoire permet à la Norvège de compter 10 points sur 12 et de conserver la tête du groupe B4.

Dans le groupe C4, la Géorgie n’a su faire mieux qu’un match nul 0-0 contre la Bulgarie. Les Géorgiens conservent malgré tout la tête de leur groupe avec 10 unités. De son côté, la Macédoine du Nord s’est imposée facilement 4-0 contre Gibraltar et compte 7 unités à la 2e place.