LaLiga n'a pas perdu de temps et a directement répondu à Florentino Pérez

Présent sur le plateau de l'émission espagnole El Chiringuito, le président du Real Madrid avait critiqué Javier Tebas, le président de la Liga ainsi que la ligue espagnole elle même, par rapport aux contrats commerciaux proposés au club.

LaLiga n'a pas perdu de temps et a répondu à Florentino Pérez dans un communiqué. "Enfin, nous regrettons que, une fois encore, Florentino Pérez remette en question la capacité de décision et l'autonomie des autres présidents et directeurs de clubs de LaLiga", pouvait-on lire à la fin du communiqué de LaLiga.

💥 ÚLTIMA HORA | @LaLiga responde a Florentino Pérez



❌ “LaLiga no ha presionado al @FCBarcelona para que se una a CVC”



✅ “El acuerdo con CVC cuenta con asesoramiento legal”



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/W54NAcA8gp — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 16, 2022

Gokje wagen? Via BETFIRST natuurlijk!

Lewandowski tegen een nog ongeziene Duivels-defensie? En kunnen de Rode Duivels hun kwaliteiten vooraan uitspelen? Dan kan u misscien een gokje wagen via BETFIRST: €10 op België wint + beide teams scoren levert u maar liefst €45 op!

De Rode Duivels zijn ondanks alles nog steeds favoriet. Een gokje op de Polen kan meer dan drie keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!