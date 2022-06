Cinq choses à savoir sur Nilson Angulo, l'international équatorien qui débarque au RSC Anderlecht

Anderlecht tient son premier renfort : Nilson Angulo, jeune attaquant équatorien qui débarque de Quito, au pays. Un joueur qui arrive déjà pour renforcer l'équipe A, malgré son jeune âge.

À 18 ans seulement, on aurait pu croire que Nilson Angulo rejoignait le RSC Anderlecht pour aller renforcer l'équipe U23. Et rien n'écarte, naturellement, que cette décision soit encore prise au terme de la préparation. Mais Anderlecht a mis 2 millions d'euros sur le jeune international équatorien, et on l'imagine donc plutôt se battre pour intégrer le noyau A. Mais qui est Nilson Angulo ? Voilà quelques éléments de réponse...

Parmi les internationaux équatoriens les plus jeunes de l'histoire

Le jeune Nilson a fait ses débuts professionnels la saison passée, et a immédiatement séduit le football équatorien. Avec le LDU Quito, où il a fait presque tout sa formation à l'exception d'un passage à l'Atlético Kin, Angulo a alors décroché une sélection précoce avec l'Équateur et fait ses débuts en équipe A le 28 octobre 2021, face au Mexique. Il est pour l'occasion aligné ailier droit.

Avec ces 73 minutes de jeu pour l'Equateur alors qu'il n'a que 18 ans, 4 mois et 8 jours, Nilson Angulo devient l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de La Tricolor. Il figure au sein du top 10, à la 9e position. La précocité, Angulo connaît donc. Le RSCA espère qu'il continuera sur cette voie. Également parce qu'en cas de sélection avec l'Equateur pour disputer le Mondial 2022, les Mauves tiendront là un joyau qui prendra énormément de valeur...

Élu plus grand espoir d'Equateur

Comme nous l'écrivions, Nilson Angulo a réussi à faire forte impression dès ses débuts en Serie A équatorienne. Résultat : pour sa première saison, le néo-anderlechtois a été élu Révélation du championnat pour l'année 2021, avec 11 rencontres pour un but et un assist. Cette saison (le championnat d'Equateur se déroule de février à novembre), Angulo a encore passé un solide palier puisqu'il compte déjà 6 buts et 4 assists toutes compétitons confondues.

Prodige technique

Une chose est sûre : Nilson Angulo a l'ADN Anderlecht, ce facteur X qui devrait faire se lever le Lotto Park à chacune de ses touches de balle. En témoigne ce but splendide inscrit le mois dernier face à Delfin en championnat, d'une frappe enroulée pleine lucarne après quelques passements de jambes déstabilisants. Comme tous les jeunes talents surdoués, Angulo est parfois décrit comme un peu égoïste sur la pelouse ; nul doute que Felice Mazzù travaillera à changer cela.

🇪🇨 Nilson Ángulo with an absolute golazo for LDU Quito vs. Delfin in the Liga Pro.



The 18-year-old reminds me a lot of Gonzalo Plata. Unreal talent. Crazy to realize he was still in Liga’s academy 18 months ago. pic.twitter.com/I1hi5CjKZ8 — Warriors of Ecuador (@EcuadorHeroes) May 15, 2022

Un offensif polyvalent

Nilson Angulo est présenté comme un attaquant, mais n'évolue pas vraiment en pointe cette saison avec le LDU Quito : il est majoritairement placé derrière l'attaquant ou sur les flancs. C'est également comme ailier droit qu'il a été titularisé en sélection. Malgré son profil très technique et très vif, Angulo dispose également de qualités physiques très solides pour son âge, avec déjà 1m83 au compteur. Seul défaut souligné, un jeu collectif à peaufiner, ce qui est logique.

Premier joueur équatorien de l'histoire du RSCA

La Pro League a connu plusieurs joueurs équatoriens, mais Nilson Angulo sera le premier à évoluer au RSC Anderlecht. Côté Mauve, on espère donc que l'attaquant venu de Quito connaîtra un succès comparable à celui d'un certain Rorys Aragon Espinoza, double champion de Belgique avec le Standard en 2008 et 2009. Angelo Preciado évolue actuellement au Racing Genk et est un international régulier. La ville d'Anvers accueille ou a accueilli les autres équatoriens de D1A : Moises Caicedo (Beerschot) brièvement cette saison, et le duo William Pacho - Anthony Valencia (Antwerp), arrivés respectivement en janvier et tout fraîchement au Bosuil.