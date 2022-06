🎥 Vincent Kompany explique pourquoi il a rejoint Burnley : "J'ai choisi de bonnes personnes"

Vincent Kompany a donn√© sa premi√®re interview en tant qu'entra√ģneur principal de Burnley. L'ex-coach d'Anderlecht vise la mont√©e en Premier League avec les Clarets.

Vincent Kompany a rejoint officiellement Burnley mardi dernier. Ce dimanche, place à la première interview vidéo officielle. Pourquoi Burnley et comment ça s'est passé ? "Bien sûr, je devais d'abord en parler à ma femme, mais ma famille me suivait partout, même à Tombouctou", a lâché Kompany. "Je ne peux donc pas dire que je suis ici pour des raisons familiales. J'aime la région, vraiment, mais c'est une décision professionnelle en fonction de ma carrière."

"Ici je sens que nous avons la discipline de continuer à croire en l'autre"

Kompany a dû être convaincu. "Pour cela, je voulais surtout parler aux propriétaires, aux membres du club et surtout, j'avais besoin de toutes les informations disponibles avant de prendre ma décision. J'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes et c'est ce qui m'a convaincu. On peut s'attacher au logo, à l'argent, mais au final, il s'agit de personnes. J'ai choisi de bonnes personnes", a expliqué l'ancien défenseur avant de poursuivre. "Le problème dans le football est que si vous arrivez avec des mots comme projet ou vision et que vous perdez vos premiers matchs, on vous dit immédiatement que tout est question de résultats. Ici, j'ai le sentiment que nous resterons toujours ensemble, dans les bons et les mauvais moments. Vous pouvez utiliser de grands mots et dire que nous voulons ceci ou cela, mais ici je sens que nous avons la discipline de continuer à croire en l'autre. Je serai déjà heureux quand les supporters diront après coup qu'ils aiment venir à nos matchs, qu'ils voient une équipe qui fonce."

"Cela me semble bien plus essentiel que des déclarations à l'emporte-pièce"

"Nous devrons aussi être agressifs, mais je veux surtout que les supporters apprécient notre jeu. Je veux pouvoir garder les joueurs qui correspondent à ce que nous voulons et obtenir de nouveaux joueurs qui apportent ce que nous voulons. Nous vendrons des joueurs pour faire du profit afin que le club puisse atteindre un niveau supérieur à celui où nous sommes actuellement. Mais ma première préoccupation est que les fans s'amusent. Et que lorsque les choses vont mal, ils voient une équipe qui se remet en marche, une équipe qui grandit. Cela me semble bien plus essentiel que des déclarations à l'emporte-pièce. Parce que tout le monde peut en faire", a déclaré le Belge.

"Grâce à mon expérience en Belgique, je m'y connais concernant le recrutement de jeunes joueurs sous-évalués"

Kompany a également évoqué le mercato estival à venir. "Ce sera une période amusante mais incertaine. Tout arrive à la dernière minute maintenant, mais c'est normal. Nous attendons avec impatience les différentes opportunités de faire des acquisitions. Mais bien sûr, d'un autre côté, il est aussi possible que certains nous quittent. Grâce à mon expérience en Belgique, je m'y connais concernant le recrutement de jeunes joueurs sous-évalués. En attendant, mon répertoire téléphonique est assez épais : j'ai suffisamment d'options intéressantes en tête."