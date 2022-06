Officiel: Jonathan Heris revient au RWDM

Retour à la maison pour l'ancien défenseur d'Eupen.

Jonathan Heris est de retour à Molenbeek ! Le défenseur de 31 ans vient de signer un contrat pour les 2 prochaines saisons (+ 1 an en option).

Il a effectué presque toutes ses catégories de jeunes au RWDM et plus tard au FC Brussels. Le 14 mars 2009, face au RFC Tournai, il fait ses débuts au plus haut niveau en deuxième division (D1B).

Jonathan Heris est un défenseur polyvalent, qui peut jouer aussi bien au centre que dans le couloir droit. Des atouts défensifs supplémentaires pour l’entraîneur principal, Vincent Euvrard !