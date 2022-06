Classement FIFA : La Belgique reste deuxième, la France éjectée du podium et le Kazakhstan réalise la meilleure progression

Beaucoup de rencontres ont été disputées depuis la dernière parution du Classement FIFA/Coca-Cola en mars dernier. Au total, 280 matchs internationaux ont été joués durant cette période et leur impact a été important.

Trois mois après avoir subtilisé la première place du Classement FIFA à la Belgique (2ème, -), le Brésil (1er, - ) creuse l’écart sur son dauphin. L’Argentine (3ème, plus 1) grimpe sur le podium. La France (4ème, moins 1) en est éjectée, payant au prix fort ses quatre matchs sans victoire en Ligue des Nations de l’UEFA.

L'Angleterre est toujours 5e. Pour le reste du Top 10, l'Espagne double l'Italie à la 7e position et les Pays-Bas remontent au 8e rang, devant le Portugal et le Danemark. Avec un gain de 11 places, le Kazakhstan (114ème, plus 11) réalise le plus grand bond en avant. Cuba (167ème, plus 10), la Grèce (48ème, plus 7), et la Malaisie (147ème, plus7) se distinguent également par de fortes progressions. De leur côté, le Kosovo (106ème, plus 1) et les Comores (126èmes, plus 2) poursuivent leur ascension et atteignent, à nouveau, le meilleur classement FIFA de leur histoire.