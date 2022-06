Surprise au Club de Bruges: Andy Carroll est en test dans la Venise du Nord

L'ancien buteur de Liverpool et de West Ham se cherche un nouveau club.

D'après Het Nieuwsblad, le joueur de 33 ans Andy Carroll passerait actuellement des tests chez le champion de Belgique. le grand attaquant est libre de tout transfert, car son contrat avec West Bromwich, club de Championship se termine le 30 juin prochain.

La décision du Club de Bruges de recruter Carroll, qui était à Liverpool entre 2011 et 2013, dépendra des résultats des tests aussi bien sur le plan physique et technique, que médical et mental.