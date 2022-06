Officiel : Sven Botman rejoint les Magpies

Sven Botman s'est engagé à Newcastle.

Le convoité défenseur central néerlandais quitte le LOSC, et rejoint les Magpies pour une somme non divulguée officiellement, mais estimée à 40 millions d'euros.

Le club de Premier League a indiqué que les formalités du transfert devraient être conclues cette semaine, et que l'accord (accepté par Botman) porte sur cinq saisons.

Le joueur de 22 ans avait rejoint Lille en provenance de l'Ajax pour près de huit millions d'euros en 2020.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



⚫️⚪️