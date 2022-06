Gilles Dewaele après la défaite du Standard : "Cela prend du temps à mettre en place"

Ce mercredi après-midi, le Standard de Liège s'est incliné contre Saint-Trond en match amical (0-2). Après leur succès à Manage (1-4), les Rouches ne sont pas parvenus à enchaîner face à des Trudonnaires bien organisés.

Le Standard de Liège poursuit sa préparation estivale sous la houlette de son nouveau coach Ronny Deila qui passe en revue les joueurs. Les Rouches ont chuté à domicile contre le STVV ce mercredi. "La défaite n'est pas la chose la plus importante aujourd'hui. Nous avons changé notre façon de jouer et notre tactique, et cela prend du temps à mettre en place. Nous avons repris depuis deux semaines et notre première joute amicale était plus facile", confie Gilles Dewaele à l'issue de la rencontre. "Nous avons pourtant bien débuté même si nous avons laissé un peu trop le ballon à Saint-Trond. Mais nous avons fait ce que le coach demandait, à savoir occuper le centre du terrain", a souligné le back droit.

Le STVV s'est imposé grâce à un magnifique coup franc direct de Koita et un penalty de Kagawa. "Nous avons laissé peu d'occasions à notre adversaire, surtout en première mi-temps. Ils ouvrent le score sur un joli coup de pied arrêté, même si ce but est évitable. Puis le deuxième but, nous commettons une faute stupide sur le coup de réparation. Nous aurions dû transformer l'une de nos opportunités... Toutefois, c'est la préparation. Nous avançons petit à petit et nous verrons où nous en sommes au prochain match", a précisé l'ancien joueur de Courtrai.

© photonews

La philosophie de jeu a changé en bord de Meuse. "J'aime beaucoup le système mis en place par le coach car il demande aux latéraux de déborder et de presser. Cela demande plus d'efforts, c'est vrai, mais c'est mon style de jeu. Donc j'adore ça, c'est parfait. Ce pressing intense prend du temps à être imprimé et enregistré. Les automatismes viendront car nous sommes tous tournés dans la même direction", a conclu Dewaele.