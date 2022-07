Jackson Muleka à nouveau vers la Turquie !

Jackson Muleka (22 ans) fait encore beaucoup parler de lui en ce moment. Alors que son transfert vers Burnley semble avoir capoté - on parle de problèmes administratifs, le Congolais a décidé purement et simplement de sécher le stage de préparation estival avec le Standard.

On l'aura compris : il est plus que jamais sur le départ. Selon Fabrizio Romano, la nouvelle porte de sortie de Muleka serait connue. Il s'agirait du Besiktas, qui vient d'accueillir Wout Weghorst, attaquant...de Burnley. Le média turc NTV Spor annonce un accord entre le Standard et le Besiktas autour de 3,5 millions d'euros. Un contrat de 5 ans est évoqué.

After Weghorst, Jackson Muleka will also join Besiktas. Deal almost done with contracts to be signed this week for Muleka. ⚪️🦅 #Besiktas