Une porte de sortie en Ligue 1 pour Icardi?

L'Argentin ne semble plus avoir d'avenir au PSG.

Avec le départ potentiel de Kasper Dolberg sur ce mercato d’été, l’OGC Nice se cherche un nouvel attaquant, d’expérience si possible. Le nom d’Edinson Cavani, libre de tout contrat après son départ de Manchester United, est rapidement sorti, et les Aiglons viennent maintenant d’activer une nouvelle piste menant à… Mauro Icardi (29 ans, 30 apparitions et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022), selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Conscients que le Paris Saint-Germain ne veut plus de l’Argentin, les Niçois se diraient prêts à tenter le pari de relancer l’ancien Intériste, également ciblé par l’ambitieux promu Monza en Serie A. Problème, si les Parisiens espèrent se débarrasser définitivement de leur avant-centre, le Gym ne souhaiterait attirer Icardi qu’en prêt, en demandant une grosse prise en charge du salaire de l’Albiceleste (environ 800 000 euros par mois) par le PSG. Autant dire que la formule envisagée a peu de chances de séduire le club de la capitale…