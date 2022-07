Faïz Selemani à Genk : ce qui a fait capoter le transfert

Faïz Selemani n'ira pas à Genk, mais son départ de Courtrai reste probable.

Faïz Selemani (28 ans) semblait en partance pour le Racing Genk : un accord avait été trouvé, selon nos informations, à hauteur de 2,5 millions d'euros + 500.000 euros de bonus divers pour l'attaquant international comorien. Cependant, l'agent du joueur, Fouad Ben Kouider aurait souhaité obtenir un meilleur salaire pour Selemani et a donc conséquemment arrêté les négociations. Sous contrat à Courtrai jusqu'en 2025, Faïz Selemani est actuellement le plus gros salaire du noyau.

Le joueur reprendra les entraînements avec le KV Courtrai dès ce mercredi et privilégiera désormais d'autres pistes, notamment à l'étranger. On s'attend cependant à voir Selemani quitter le KVK d'ici à la fin du mercato, mais l'attaquant et son entourage prendront leur temps...