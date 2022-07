Yannick Thoelen de Malines vers la D1B ?

Second gardien du KV Malines, Yannick Thoelen pourrait quitter le club et aller chercher du temps de jeu en D1B.

Yannick Thoelen (31 ans) était second gardien du KV Malines la saison passée, ne disputant que 7 matchs toutes compétitions confondues pour les Sang & Or. Une situation que l'ancien de La Gantoise, qui compte 63 matchs de D1A et plus de 130 matchs de D1B, souhaiterait voir changer : d'après le Belang van Limburg, Thoelen pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs. Plus précisément en D1B.

Thoelen est ainsi cité à Beveren (non plus Waasland-Beveren), qui cherche un successeur à Nordin Jackers (parti à OHL). Le problème est la durée du bail de Yannick Thoelen à Malines (2025), qui pourrait forcer un montant de transfert assez élevé. D'autres clubs de D1B seraient également intéressés.