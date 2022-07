Kalidou Koulibaly finalement vers la Premier League ?

L'ancien joueur de Genk alimente encore autant l'actualité des transferts.

En fin de contrat avec le Napoli en 2023, Kalidou Koulibaly (31 ans) attire toujours autant de convoitises. Le défenseur sénégalais a récemment recalé la Juventus, et a été cité notamment au PSG. Si sa volonté serait de rejoindre le FC Barcelone, les dernières nouvelles rapportent que Chelsea aurait sa carte à jouer.

Les Blues viennent en effet de perdre Christensen et Rudiger ; et seraient à la recherche de poids en défense. Selon Gianluca Di Marzio, Koulibaly ne voudrait pas aller dans un autre club de Serie A, en cas de départ du Napoli. Ce qui favoriserait donc Chelsea et le Barça.

De plus, même si Koulibaly donne sa priorité au Barça, il ne faut pas oublier que les Blaugranas viennent d'attirer Kessié et Christensen, et qu'ils sont encore sur Lewandowski et Raphinha. Pour ainsi dire, le fair-play financier et les difficultés budgétaires du club rôdent encore. Et ça, Chelsea pourrait en profiter...