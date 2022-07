Officiel: un Lensois file du côté de Cristal Palace

Une belle étape pour le joueur de 22 ans.

Comme prévu , Cheick Doucouré (22 ans, 37 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2021-2022) quitte Lens pour Crystal Palace. Le milieu de terrain malien s'est engagé pour cinq années, soit jusqu'en juin 2027, avec la formation anglaise. Un transfert qui va rapporter un peu plus de 20 millions d'euros au club artésien.