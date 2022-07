Partenariat prolongé pour Genk

Les Limbourgeois ont communiqué quant à leur partenariat avec le groupe automobile Jam. Ce dernier a été prolongé jusqu'à la mi-2025.

"Group Jam et le KRC Genk poussent plus loin la pédale d'accélérateur (électrique) et prolongent leur partenariat jusqu'à la mi-2025 . Cela signifie que les joueurs, le personnel et les employés du KRC Genk se déplaceront à nouveau avec style et sportivité dans leur Mercedes-Benz pour les trois prochaines années", annonce Genk sur ses réseaux.

"Groep Jam (avec des succursales à Bree, Hasselt, Lommel & Dilsen-Stokkem) est depuis de nombreuses années le principal fournisseur du club en matière de mobilité. À l'avenir, les deux parties s'attacheront encore plus à rendre la flotte plus durable et électrifiée, tout en continuant à se concentrer sur l'information et la sensibilisation de la large communauté autour du club."