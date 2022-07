Qui est Nicolas Castro, future recrue du KRC Genk ?

Kristian Thorstvedt à peine parti à Sassuolo, le KRC Genk aurait trouvé son remplaçant.

Si l'on parle beaucoup des départs (Thorstvedt, Bongonda, Onuachu, Ito,...) du côté de Genk, les Limbourgeois seraient sur le point de réaliser une première arrivée dans ce mercato.

Dans le viseur : Nicolas Castro, 21 ans, joueur des Newell's Old Boys. Le milieu défensif devrait débarquer pour 3,5 à 4 millions d'euros. Genk nous a habitué ces dernières années à très rarement se tromper quant il s'agit de recruter des grands talents. Ce fut aussi le cas au milieu : Thorstvedt, bien évidemment, mais aussi Milinkovic-Savic, Malinovskiyi, Berge, Pozuelo, Ndidi,...

Il semble que le talent, Castro ne semble pas non plus en manquer. Evoluant au Newell's Old Boys - club qui a vu les Lionel Messi ou Diego Maradona, rien que ça, y passer durant leur carrière - le milieu de terrain offensif a déjà du métier. Intégré au groupe pro il y a deux ans, Castro découvre le plus haut niveau et montre directement de très belles qualités. Pour son premier match en SuperLiga, il donne deux assists. Deux matchs plus tard, il inscrit un doublé face à l'Estudiantes. Il continue à impressionner, en marquant notamment un doublé face à Lanus, 2e alors de la compétition, avant de perdre un peu de la vitesse. Il termine la saison avec 6 buts et 5 assists.

Il joue ensuite une quinzaine de matchs en Copa de la Liga argentine, marque 3 buts et délivre 2 assists dans la compétition qui se déroule de février à mai. En Superliga, championnat national qui débute en juin, il n'a pour l'instant pas enregistré de stat décisive.

Pour évaluer la valeur d'un joueur, il ne suffit pas de se pencher sur ses stats. Il faut aussi regarder quel club s'y intéresse. Et dans le cas de Castro, l'Eintracht Francfort, gagnant de l'Europa League, a voulu s'attacher ses services. Le joueur n'a d'ailleurs plus participé aux dernières rencontres car il devait rallier la Bundesliga, mais au final l'Eintracht a préféré Mario Gotze. Comme le rapporte La Capital, ce transfert avorté a fait beaucoup de mal à Castro, ambitieux de découvrir le football européen.

Son arrivée à Genk serait toute proche d'être conclue. "La semaine dernière, nous avons reçu deux offres officielles pour Castro et j'ai dit qu'il était déjà vendu. J'ai refusé ces offres", a déclaré fin juin Ignacio Astore, président des Old Boys, selon des propos rapportés par le journaliste argentin César Luis Merlo à Transfermarkt.