Seraing parvient à faire chuter Saint-Trond en amical

Seraing a pris la mesure de Saint-Trond grâce à un doublé de Marius Mouandilmadji en première période. Le STVV ne parviendra pas à revenir dans la rencontre et s'incline face aux Métallos après des succès contre Anderlecht, le Standard, Wörgl et le Viktoria Plzeň.

Les Sérésiens confirment leur bonne forme après leur victoire contre Charleroi.

🐥 Deze elf Kanaries starten vanavond in Geel!

🟡🔵 Bruno gets his first start of the season already pic.twitter.com/JFHVNPcqcg