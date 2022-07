Le Cercle de Bruges atomise Dender

Le Cercle a remporté son dernier match amical sur le terrain de Dender, promu en Challenger Pro League.

Le Cercle de Bruges s'est imposé sur un score de forfait à Dender (0-5). Hannes Van Der Bruggen a ouvert le score d'un lob subtil dans un but vide. Au milieu de la première mi-temps, Ayase Ueda a doublé l'avance avec un tir puissant. En seconde période, le Cercle a marqué un but rapide. Senna Miangue exerçait une bonne pression et plaçait Dino Hotic seul devant le but.

Après 90 minutes, il y avait une demi-heure supplémentaire. C'était pour donner à chacun suffisamment de temps de jeu. Xander Martlé a profité d'un ballon qui s'est coincé dans la surface de réparation. Kévin Denkey a également marqué un but.