Officiel: Lisandro Martinez dans le Big Four !

Comme attendu, Lisandro Martinez (24 ans, 37 matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2021-2022) va quitter l'Ajax pour Manchester United. Le club anglais a officialisé un accord pour le transfert du défenseur central argentin à hauteur de 57,4 millions d'euros, bonus compris. L'Albiceleste, qui va signer pour cinq années, soit jusqu'en juin 2027, sous réserve de la visite médicale, va retrouver son mentor, Erik ten Hag.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez