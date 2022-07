Le Barça se fait plaisir et en plante 6 en amical

Les Catalans jouaient leur premier match de cette présaison.

Pour entamer sa présaison, le FC Barcelone rencontrait l'Inter Miami. Dans son antre du Lockhart Stadium, l'équipe de David Beckham n'aura pas eu son mot à dire : défaite lourde et nette de 0-6.

Les buteurs côté Blaugranas se nomment Aubameyang, Raphinha, Fati, Gavi, Depay et Dembélé. 6 buteurs différents, cela doit rassurer Xavi et promettre de belles choses pour la suite. A noter les excellents débuts de Raphinha, impliqué sur 3 buts, et le retour de Sergi Roberto.