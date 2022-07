Pas de duel contre l'Union pour ce joueur des Rangers: il file à l'Ajax !

Comme prévu, Calvin Bassey (22 ans) quitte les Rangers pour l'Ajax. Le défenseur polyvalent nigérian a signé un contrat de cinq années, soit jusqu'en juin 2027, avec la formation néerlandaise. Un transfert évalué à 26,5 millions d'euros, dont 3,5 millions d'euros de bonus, qui fait du Super Eagle le deuxième plus gros achat de l'histoire de l'Ajax derrière Steven Bergwijn, recruté pour 31,25 millions d'euros à Tottenham, au début du mois.

Ready to let you smile.@CalvinBassey = ⚪️🔴⚪️