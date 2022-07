Le Borussia Dortmund dévasté : "C'est terriblement difficile pour nous"

Quelques jours seulement après son arrivée au Borussia Dortmund, le buteur ivoirien a été freiné dans son élan suite à la découverte d'une tumeur testiculaire

Une mauvaise nouvelle pour Sébastien Haller et pour l'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic. "La semaine s'est très bien passée jusqu'à hier (lundi). Vous avez tous appris la nouvelle autour de Sébastien Haller. Bien sûr, nous avons été choqués. Personnellement, je l'ai appris environ une demi-heure avant de partir pour le match. Ce n'est pas facile, pour nous tous, de penser à autre chose, de penser à nouveau à la tactique, au pressing, aux passes. Néanmoins, nous avons essayé de le faire de la manière la plus professionnelle possible. Mais nous n'en avons pas parlé à l'équipe avant le match, nous l'avons informée après, avant le dîner", a souligné le coach du BvB face à la presse.

"J'espère que vous comprenez que c'est terriblement difficile pour nous. Vous avez tous entendu les nouvelles. Le diagnostic est toujours en attente. Sébastien a quitté le groupe hier, il est parti aujourd'hui en Allemagne pour des examens complémentaires et nous croisons les doigts pour Sébastien, pour toute sa famille, pour qu'il se rétablisse le plus vite possible", a conclu Terzic.