Le Belge Tom Saintfiet rate de peu le prix d'entraîneur de l'année

Le Belge Tom Saintfiet a raté de peu le prix de "Coach of The Year", remis par la CAF.

En 2014, Tom Saintfiet a commencé sa première aventure en Afrique, avec les Free State Stars sud-africains. Il est ensuite devenu entraîneur national du Togo et du Bangladesh. Après des passages à Trinité-et-Tobago et à Malte, Saintfiet est revenu en Afrique en 2018. Depuis lors, il est l'entraîneur national de la Gambie.

Saintfiet conduit la Gambie aux quarts de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations à la surprise générale. Raison pour laquelle il a été nominé pour le prix de "Coach Of The Year" en Afrique.

Il a ensuite survécu à une sélection après l'autre. Il y a plus d'une semaine, il ne restait plus que 5 coachs en lice pour ce prix, et il en faisait partie !

Le nom du gagnant a été dévoilé : il s'agit du sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Belle consolation tout de même pour le Belge que celle de faire partie des meilleurs.