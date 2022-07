José Mourinho se fait recaler par un ancien joueur à Manchester United

Pas cette fois-ci, José.

On connait l'attrait que suscite l'AS Rome depuis que José Mourinho en a pris les rênes. Sa présence à la tête du club de la Louve aurait d'ailleurs fortement pesé dans la décision de Paulo Dybala, appelé personnellement et conseillé par le Special One. Le Mou a également réussi à faire venir son ancien soldat à ManU, Nemanja Matic.

Malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups. Selon le Daily Mail, Mourinho aimerait aussi attirer Eric Bailly (28 ans) dans le club de la capitale italienne. Seulement voilà, le défenseur ivoirien de Manchester United devrait refuser l'offre car il veut s'imposer sous Erik ten Hag. On ne peut pas gagner à tous les coups !