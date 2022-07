Le Real Madrid perd un Clasico aux USA, Eden Hazard titulaire

Après une petite frayeur à l'entraînement, Eden Hazard était de retour sur les terrains dans la nuit de samedi à dimanche.

Bonne nouvelle pour Eden Hazard : le coup subi à l'entraînement des oeuvres de son équipier Antonio Rüdiger n'a laissé aucune séquelle. La nuit passée se tenait un Clasico de présaison, en tournée américaine pour les deux équipes. Le Barça affrontait le Real Madrid à l'Allegiant Stadium de Paradise, tout près de Las Vegas. Un stade de 65.000 places comble, qui a notamment pu admirer les débuts de Robert Lewandowski, titulaire, sous le maillot barcelonais.

Côté madrilène, les nouvelles recrues Tchouaméni et Rüdiger étaient également alignées. Et en l'absence de Karim Benzema, Eden Hazard était bel et bien titularisé en pointe, comme le prévoit désormais Carlo Ancelotti. Un premier Clasico pour lui, et 45 minutes lors desquelles il aura été plutôt sevré de ballons exploitables mais obtenait très souvent la faute une fois en possession. Le seul but du match est signé d'une autre recrue catalane, Raphina (27e, 0-1), dont la frappe (sur une relance calamiteuse de Militao) ne laisse aucune chance à un Courtois très en forme cependant.