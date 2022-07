Marc Coucke se confie concernant le rachat d'Anderlecht : "Un bon investissement ? Je ne peux pas encore me prononcer"

Marc Coucke a entamé sa quatrième saison en tant que propriétaire du RSC Anderlecht. L'homme d'affaires aurait pu s'attendre à plus de fêtes au Lotto Park, mais il pense qu'il est trop tôt pour juger.

Le RSC Anderlecht est peut-être encore le club le plus titré de Belgique, mais depuis l'arrivée de Marc Coucke, les Mauve et Blanc n'ont pas réussi à remporter de trophée. Des cadavres sont sortis du placard, Luc Devroe a mis le bazar et Vincent Kompany est lui aussi parti.

"Mais en ce moment, je ne peux pas évaluer si Anderlecht est un bon investissement", explique l'homme d'affaires dans De Tijd. "Posez à nouveau cette question dans une dizaine d'années. Alors je pourrais peut-être déjà donner une réponse. D'un point de vue économique, le football est un cas de "winner takes it all". Le champion ne reçoit pas seulement les millions de la Ligue des champions, mais aussi soudainement une vitrine pour les joueurs."