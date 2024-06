Il y a du neuf au Standard : plusieurs candidats acquéreurs prêts à se renseigner

La procédure de reprise du Standard de Liège n'a pas encore avancé en tant que telle, mais cela pourrait bouger dans les semaines à venir. Plusieurs candidats acquéreurs seraient prêts à prendre plus de renseignements.

Ce samedi, Sudinfo a donné plus de détails concernant la reprise du Standard de Liège, mis en vente par 777 Partners suite aux difficultés financières critiques rencontrées par le groupe américain. Le club liégeois va devoir être repris au plus vite pour assurer sa continuité financière.

Moelis & Co, la banque en charge de l'audit et de la mise en place d'une "data room" qui permettra aux repreneurs potentiels de se renseigner au sujet du club, aurait ainsi presque fini son travail. Elle a notamment posé une série de questions à la direction du Standard.

Désormais, cette data room serait presque finalisée et prête à être ouverte. Ce n'est qu'une fois cette étape lancée que les candidats acquéreurs pourront prendre plus de renseignements et décider s'ils veulent aller plus loin dans le processus.

Sudinfo ajoute que cinq candidats acquéreurs se seraient déjà manifestés. L'un d'eux proviendrait du Qatar, tous seraient étrangers - pas trace donc de Nicolas Lhoist, cité un moment mais qui a nié tout intérêt pour le rachat du Matricule 16.

Les choses pourraient donc bouger dans les semaines à venir en coulisses, même s'il faudra certainement encore un long moment avant qu'un investisseur se décide et débarque à Sclessin. Patience, donc, pour les supporters liégeois.