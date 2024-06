Pourquoi la défense improvisée de Tedesco a des conséquences... pour Youri Tielemans

Le onze des Diables Rouges contre la Slovaquie est assez facile à prédire dans l'ensemble, mais il y a quelques points d'interrogation (et Tedesco laisse toujours place à l'une ou l'autre surprise). Au milieu, Orel Mangala peut certainement "remercier" les circonstances...

Quel entrejeu pour Belgique-Slovaquie ? Tout le monde part du principe que c'est le duo Onana-Mangala qui sera reconduit, mais il existe en réalité deux options. On sait que Domenico Tedesco adore Youri Tielemans, qui a offert une très belle performance en Angleterre.

Un duo Onana-Tielemans derrière Kevin De Bruyne est donc une possibilité - mais il ne faut pas oublier que si le médian d'Aston Villa a brillé à Wembley, c'est aussi parce qu'il avait endossé le costume de KDB. "The King is back", et Tielemans peut donc oublier ce rôle.

Tedesco préfère l'équilibre au milieu

Même si ce n'est "que" la Slovaquie en face et qu'on pourrait espérer un onze plus offensif, Domenico Tedesco ne fera pas de folies... surtout compte tenu de l'aspect expérimental de notre défense. Il y a de fortes chances que Witsel, censé amener de l'expérience, soit out, et qu'un duo Faes-Debast débute. De Cuyper n'amène également pas les garanties défensives d'un Theate ou d'un Castagne.

Bref : pour pallier ces absences en défense, Domenico Tedesco pourrait bien privilégier Orel Mangala, au profil bien plus défensif que Tielemans. L'alchimie entre Onana et Mangala, sur et en-dehors du terrain, est également l'un des atouts des Diables Rouges depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur.

Bien sûr, pour Youri Tielemans, auteur d'une belle saison et qui semblait enfin remonter la pente en sélection également, ce serait une petite déception. Mais le retour de Kevin De Bruyne dans le onze, inévitable, a aussi des conséquences...