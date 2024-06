Eden Hazard bluffé par un Diable Rouge : "On l'a vu arriver à l'entraînement, on s'est dit waouw"

Eden Hazard sera l'un des premiers supporters des Diables Rouges à l'Euro. D'autant plus qu'il connait encore la quasi totalité du noyau.

Cet Euro 2024 sera donc le premier grand tournoi disputé par la Belgique sans Eden Hazard. Mais Eden ne se fait pas de soucis pour l'équipe belge, comme il l'a confié à Voo Sport.

"Ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs confirmés, ils ont l'alchimie parfaite. Tu as les meilleurs joueurs à chaque poste, tu as des jeunes qui arrivent, tu as tout ce qu'il faut" s'enthousiasme-t-il.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar et du dernier Euro, Eden Hazard avait gardé la préséance sur le jeune Jérémy Doku. Aujourd'hui, le joueur de Manchester City a changé de statut et fait partie de ceux qui sont appelés à faire la différence.

Eden Hazard fan de Jérémy Doku

"On l'a vu arriver chez les Diables, on s'est dit 'waouh'. Après quand tu as 17-18 ans, tu joues encore un peu comme un jeune. Même moi, quand j'avais 17 ans je jouais un peu foufou" se souvient notre ancien capitaine.

Selon lui, Doku a tout des plus grands : "Il est dans le meilleur club du monde avec le meilleur entraineur du monde. Il ne va faire que s'améliorer et même si ce qu'il fait est incroyable, attendons de voir dans un an ou deux".