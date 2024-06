Timothy Castagne évoque la qualité majeure de Domenico Tedesco par rapport à Roberto Martinez

Quand les Diables se sentent bien, ils semblent aussi être plus ouverts. Nous l'avons déjà remarqué avec Yannick Carrasco, qui s'est montré ouvert et enthousiaste face à la presse alors que ce n'était généralement pas le cas. De même, Timothy Castagne n'est pas tombé dans les clichés, samedi.

Lors d'un nouvel entretien, Sporza a posé une question cruciale à Timothy Castagne : quelles sont les grandes différences entre Domenico Tedesco et Roberto Martinez ? Dans le passé, il aurait donné une réponse standard ou n'aurait pas répondu du tout. Cette fois-ci, il a voulu approfondir le sujet.

Et apparemment, la différence est "la clarté", quelque chose qu'il a répété plusieurs fois. "Tedesco a d'autres idées, certainement par rapport à Roberto Martinez", a répondu Castagne. "Je ne dirai pas que Martinez (50 ans) est plus âgé, mais on voit que Tedesco (38 ans) est jeune. La relation avec les joueurs est plus facile."

L'ambiance dans le groupe des Diables est meilleure, aussi grâce à Tedesco

Nous avons également remarqué que Tedesco a une bonne relation avec ses joueurs. Sur le terrain d'entraînement, il est avec eux. "Tedesco parle beaucoup. Tout le monde se sent bien avec lui. C'est clair quand il faut exercer un pressing. Vous savez qui doit marquer qui."

Cette clarté s'avère être très importante pour les Diables Rouges, car ce n'était pas toujours le cas dans le passé. "Martinez avait aussi de très bonnes idées, mais parfois, il voulait peut-être en faire trop. Maintenant, c'est clair."

"Ça ne doit pas être difficile. Si c'est simple et que nous avons de la qualité, c'est suffisant. Mais simple ne signifie pas stupide ou insuffisant, hein. Juste clair."