Son passage à Anderlecht n'a pas été oublié : l'hommage du foot belge à Matija Sarkic, encore brillant face aux Diables il y a une semaine

Les tristes nouvelles s'enchaînent aujourd'hui : la disparition de Kevin Campbell, ancien grand attaquant d'Arsenal, a été précédée par celle de Matija Sarkic.

Le gardien de 26 ans était pourtant encore dans les buts du Monténégro face aux Diables Rouges il y a quelques jours. Un malaise à son domicile l'a emporté pendant la nuit.

Comme son frère Oliver, Matija a fait toutes ses classes au RSC Anderlecht et aurait même pu porter le maillot belge en équipes de jeunes. Son autre frère Danilo évolue quant à lui du côté du Tempo Overijse.

La fédération belge n'a pas manqué de lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux : "Nos pensées vont à ses proches" écrit-elle. Stefan Van Loock, responsable presse, a renouvelé ces condoléances face à la presse avant la conférence de presse de Timothy Castagne.

Today, our thoughts are with the close ones of Matija Sarkic. Matija defended the goal of Montenegro last week in a friendly against our Devils. pic.twitter.com/e13jk4eSlx