Ni Doku, ni Bakayoko ? Après tout, un autre Diable aussi a les faveurs de Tedesco...

Bien malin qui peut prédire le onze des Diables Rouges ce lundi. En plus de l'incertitude derrière, Domenico Tedesco a aussi diverses options à sa disposition devant.

Après ce samedi, on ne jurera plus de rien concernant le onze probable des Diables Rouges. Il y a 48h, on semblait se diriger vers un quatre arrière De Cuyper-Faes-Debast-Castagne ; les informations qui nous sont parvenues samedi à la veille du départ des Diables pour Francfort ont tout chamboulé.

En effet, comme nous l'écrivions ici, Jan Vertonghen et Arthur Theate ont participé pleinement à l'entraînement et seraient donc, en théorie, disponibles. Mais disponibles ne signifie pas qu'il seront fit. Vertonghen a 37 ans et n'a pas joué depuis plus de deux mois ; Theate semblait assez sévèrement touché.

Dans l'hypothèse où la défense soit finalement moins expérimentale que prévu (si Vertonghen et/ou Theate reviennent, donc), les cartes seraient également redistribuées devant. Jérémy Doku a moins de chances de débuter à gauche si Theate joue au lieu de De Cuyper ; côté droit, c'est très ouvert.

Doku finalement à gauche, mais qui à droite ?

Doku semble être une arme dont il serait difficilement justifiable de se passer dans le onze. Aligner Carrasco à gauche pour raisons tactiques (justifiables) le plaçait en concurrence avec Bakayoko, Trossard et Lukebakio à droite - un sacré dilemme.

Tedesco aimerait probablement pouvoir aligner Jérémy Doku d'entrée de jeu. Et à droite ? "C'est facile de m'adapter à qui j'ai devant moi, le coach rend ça très clair. Si c'est Leandro, il va plus rentrer dans le jeu et j'aurai de l'espace", explique Timothy Castagne de son côté. "Si c'est Dodi, il aura besoin de plus d'espaces et je vais moins monter".

Spontanément, Castagne mentionne donc Lukebakio, pas Bakayoko, qui est plutôt considéré comme un dynamiteur de défenses en fin de match. Qui de Trossard ou de l'ailier du FC Séville démarrera ? C'est certainement un 65-35% en faveur du Gunner. Mais nous n'enterrerions pas si facilement Lukebakio. Tedesco en a fait, dès son arrivée, un joueur sur lequel il compte énormément.

Ses matchs en Allemagne et en Suède, son doublé en Autriche : dans l'adversité, Dodi Lukebakio a déjà amené beaucoup. On ne soulèverait même pas un sourcil de surprise si, ce lundi, il apparaissait dans le onze de base. Domenico Tedesco a rarement aligné exactement l'équipe attendue depuis son arrivée à la tête de la Belgique...