La bonne ambiance, gros atout des Diables à l'Euro : "Si on te pique parce que tu as fait de la merde, il faut assumer"

L'ambiance est au beau fixe, dans le groupe des Diables, deux jours avant d'affronter la Slovaquie. Romelu Lukaku a pu en témoigner sur les médias de la fédération, en livrant quelques anecdotes amusantes.

On ne cesse de l'entendre et de l'écrire. L'ambiance, dans le groupe des Diables, semble aussi bonne que jamais. Sur les médias de la fédération, Romelu Lukaku est aussi allé dans ce sens.

"Le groupe est très soudé, c'est une belle ambiance. On rigole vraiment. Il y a une règle : ce mois-ci, il ne faut pas être sensible. Si on te pique parce que tu as fait de la merde (sic.) à l'entraînement, il faut assumer."

"Quand on finit de manger, esprit du groupe, on va tous dans la salle de jeux. Tout le monde. Certains jouent à la PlayStation, au billard, au ping-pong,.. Ils ont vraiment bien fait. Des 25, tous les soirs, il y en a à peu près 23 qui y vont. Après, ça va dans la chambre, sur Call of Duty, ça fait des tournois. Des trucs de fou."

La bonne ambiance, l'une des grandes forces de la nouvelle génération des Diables

L'attaquant le plus prolifique de l'histoire de la sélection le sait. C'est sur le terrain et à l'entraînement que la Belgique devra essayer de gagner l'Euro, mais une telle bonne humeur peur réellement porter un collectif.

"Après, sur le terrain, il faut travailler. On se motive, il n'y a pas de négativité. On sait qu'on doit s'améliorer parce qu'on a une équipe assez jeune. Mais l'envie est là, c'est important pour aller très loin."