Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Francfort !

Enfin ! Après des mois d'attente, après deux matchs amicaux peu passionnants, l'Euro 2024 est à nos portes. Un an et demi après l'arrivée de Domenico Tedesco à la tête de la sélection, la Belgique commence son Euro ce 17 juin, à 18h, face à la Slovaquie.

Si les Diables Rouges sont bien installés depuis mercredi déjà à Stuttgart, ce n'est cependant pas là que la campagne de Tedesco et ses hommes débutera. Rendez-vous plutôt à Francfort-sur-le-Main, au Deutsche Bank Park – ou plutôt à la Frankfurt Arena, car durant tout l'Euro, l'UEFA se gardera de mentionner le sponsoring des stades.

Mobilité à Francfort

N'oubliez pas : si vous disposez d'un ticket pour le match, vous disposerez d'un abonnement gratuit pour les transports en commun. Ce dernier sera valable 36h (soit un jour avant et un jour après le match) et disponible via l'application UEFA Euro 2024. Il inclut les trains sur l'intégralité du territoire allemand, ce qui vous permet de vous rendre à Francfort en toute tranquillité !

La mobilité en Allemagne autour des grandes villes a mauvaise réputation, même en temps normal, alors imaginez en période d'Euro. Qui plus est, aucun parking gratuit n'est fourni aux détenteurs de tickets. Pour les courageux, comptez environ 4h30 de route depuis Bruxelles (sans embouteillage) jusqu'à Francfort (3h30 depuis Liège).

© photonews

Dans Francfort même, les services de transports en commun sont nombreux et efficaces. De la gare centrale, des S-Bahn vous amènent à la Frankfurt Arena en un gros quart d'heure – il s'agit des lignes S8 et S9, verte et mauve. La même ligne part du centre-ville de Francfort, et il faut alors compter une petite demi-heure. Cependant, les jours de match, une navette partira bien sûr directement de la Fan Zone, et fera le trajet jusqu'au stade en 15-20 minutes.

La Fan Zone : Mainufer

La principale fan zone de Francfort est la Fan Zone Mainufer, au bord du fleuve Main et en plein coeur de la ville. La Fan Zone Mainufer, ainsi que les autres Fan Zones de la ville, seront ouvertes de 13h à minuit. Tous les matchs de l'Euro 2024 y seront diffusés sur écran géant, des stands de boissons et de nourriture y seront installés et des événements (concerts, activités sportives...) y sont également au programme.

© photonews

Attention, 1895, la fédération officielle de supporters des Diables Rouges, n'y a pas d'ambassade permanente. Celle-ci se trouvera à la Hauptwache (photo ci-dessus), l'une des places principales de la ville, à un quart d'heure de marche de la Fan Zone. Vous pourrez y rencontrer les membres de 1895, qui font un énorme travail lors de chaque déplacement des Diables et pourront répondre à toutes vos questions.

Que faire à Francfort-sur-le-Main ?

Et si vous ne voulez pas passer votre temps dans la fan zone mais préférez profiter de votre présence à Francfort pour jouer les touristes ? Ne vous en faites pas : la 5e plus grande ville d'Allemagne a de quoi vous occuper.

À quelques minutes à pied du centre-ville, vous trouverez les musées des Beaux-Arts et d'Histoire, mais aussi le musée Goethe. Le célèbre auteur est né et a grandi à Francfort, et sa maison de famille, où il a notamment écrit « Les Souffrances du jeune Werther », a été transformée en musée retraçant sa vie et sa riche carrière. Après tout, l'allemand est souvent appelée « langue de Goethe ».

L'un des endroits les plus emblématiques de la ville est le Römerberg, une superbe place où des bâtiments du XVe siècle vous offriront un côté un peu plus typique au coeur d'une Francfort assez moderne. Cet aspect moderne, vous pourrez l'admirer depuis l'Eiserner steg, un pont piéton offrant une belle vue sur la skyline de Francfort.

Le jour de Belgique-Slovaquie

Le jour du match, comme toujours, un point de rendez-vous sera désigné pour les supporters belges. Ce sera à l'Opernplatz, de 12h à 15h, avec la présence de 1895. Un DJ, des animations et des stands de restauration seront prévus. Attention, 1895 a demandé aux supporters de prévoir du cash, car aucun paiement par carte ne sera apparemment possible sur place.

C'est de l'Opernplatz que partira la Fanwalk, vers 15h. L'arrivée à la Frankfurt Arena est prévue vers 16h, deux heures avant le coup d'envoi de Belgique-Slovaquie. Walfoot.be sera présent à cette fanwalk et la fera vivre de l'intérieur aux supporters restés chez eux. Rendez-vous à Francfort-sur-le-Main !