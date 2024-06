La déclaration surprenante de Marek Hamsik : "Heureusement que Tedesco ne l'a pas repris !"

Marek Hamsik est probablement le plus grand joueur slovaque de tous les temps, mais ne croisera pas la route des Diables... sur le terrain. Il sera bien présent sur le banc en tant que team manager de la Slovaquie, et avait une drôle d'opinion concernant la Belgique.

Ce samedi, alors que Timothy Castagne et Arthur Vermeeren se présentaient face à la presse belge à Freiberg, c'est le légendaire Marek Hamsik qui s'est adressé aux journalistes réunis à Mayence, au camp de base de la sélection slovaque.

Joueur le plus capé et meilleur buteur de l'histoire de la Slovaquie, Marek Hamsik, 36 ans, a pris sa retraite en 2023. S'il pourrait encore probablement rendre des services à une équipe pour laquelle il a inscrit 26 buts en 138 caps, il s'est reconverti en team manager et épaule Francesco Calzona, faisant office de lien entre les joueurs et le staff (Hamsik parlant couramment l'italien).

Hamsik content de l'absence... de Mertens

Il reste une voix qui compte dans les médias slovaques, et ce qu'il avait à dire sur la Belgique était par moments flatteur, par moments surprenant. "Cette équipe belge est très soudée, a des joueurs au plus haut niveau. Ils n'ont pas connu la défaite en 14 matchs sous Tedesco. Il faudra être compact, jouer tous ensemble", entame Hamsik dans des propos relayés par Sport.sk.

L'ancien du Napoli a également assuré être soulagé d'une absence : celle de son ancien coéquipier au Napoli, Dries Mertens. "Heureusement qu'il n'a pas été repris par Tedesco, car il fait partie des meilleurs joueurs belges", assure Hamsik au sujet du buteur du Galatasaray.

"Mais il y a aussi un autre de mes anciens coéquipiers, Yannick Carrasco, avec qui j'ai évolué en Chine", rappelle le team manager slovaque. "C'est un joueur très déroutant et technique. Il faudra jouer collectivement et rester loin de nos buts au maximum", conclut Marek Hamsik.