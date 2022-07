Cet Antwerp-là n'est vraiment pas prêt à jouer le titre

Si les Anversois sont parvenus à arracher leur qualification sur la pelouse de Drita hier soir (0-2), la qualité aperçue sur le terrain est très loin de répondre aux attentes.

Après un partage très décevant lors de la rencontre aller, le Royal Antwerp est parvenu à glaner sa qualification hier soir sur la pelouse de Drita (0-2). Même si face à ces équipes parfois difficiles à manœuvrer, la devise demeure "seule la qualification compte", le matricule 1 est aujourd'hui loin de se présenter comme un réel concurrent au titre.

Jean Butez, l'assurance tout risque

Si les Anversois n'ont pas encore concédé de but en rencontre officielle cette saison, ils doivent certainement une fière chandelle à leur portier. Intransigeant dans tous ses face à face, il est parvenu à gommer les errements de sa défense centrale et plus précisément de William Pacho, généralement bien trop éloigné de son compère Toby Alderweireld.

Parlons d'ailleurs de celui qui compte 121 sélections avec notre équipe nationale. Solide dans ses duels aériens comme sur les ballons au sol, sa relance, à la fois courte et longue, est probablement l'une des meilleures armes de cette équipe de l'Antwerp. Capable de casser plusieurs lignes en une passe, il a été, avec Manuel Benson, le véritable détonateur de cette rencontre.

Radja Nainggolan, reculer... mais jusqu'où ?

Le Ninja n'est plus que l'ombre de lui-même. Placé au cœur du milieu de terrain anversois, il a été la principale raison de la lenteur d'exécution du Great Old. Auteur de quatre passes vers l'avant sur 60 ballons touchés, dont une bonne partie ont servi de relance à l'équipe kosovare, il a annihilé bon nombre d'opportunités des siens. Si ses frasques en interview servent parfois d'électrochoc, le joueur de 34 ans ferait bien de se ressaisir s'il ne veut pas goûter aux joies du banc dans les prochaines semaines.

Laurit Krasniqi et Manuel Benson, les éclaircies dans la grisaille

Terminons tout de même pas une note positive. Si la prestation de l'Antwerp hier était presque aussi décevante que lors de la manche aller, deux éléments sont à ressortir du onze anversois. Pour sa deuxième titularisation en professionnel, Laurit Krasniqi a inscrit le premier but de sa carrière en ouvrant joliment le score. Venu de la deuxième ligne sur un centre enroulé de Benson, le jeune latéral gauche est parfaitement venu couper la trajectoire du ballon. Plus généralement, l'Anversois de formation a été auteur de beaucoup de courses sur son côté gauche, n'hésitant pas à venir apporter du soutien sur le front de l'attaque. Il est assurément l'un des joueurs à suivre dans les prochaines semaines.

Quant à Manuel Benson, il s'est montré déroutant sur son côté droit. Auteur d'une passe décisive et de plusieurs occasions franches, il est l'homme du match de la rencontre d'hier soir. Le joueur de 25 ans a permis à son équipe de convertir des reconversions offensives en véritables occasions.

Enfin, la bonne montée de Michel-Ange Balikwisha est à souligner. Entré sur la pelouse alors que son équipe peinait à sortir de ses seize mètres, il inscrit, en toute fin de rencontre, un lob très subtil depuis l'entrée de la surface.

Quoi qu'il en soit, cette équipe de l'Antwerp est très loin d'être rassurante. Incapable de se créer des occasions lorsqu'elle est en possession du ballon, cette équipe doit se reposer sur les qualités individuelles de ses ailiers offensifs ou sur les longs ballons de Captain Toby pour se procurer des opportunités. Avec un milieu de terrain totalement contre-productif, les Anversois ne disposent pas des armes collectives pour rivaliser avec le Club de Bruges, le Sporting d'Anderlecht ou La Gantoise. Si Mark Van Bommel connaîtra la même éviction rapide qu'à Wolfsburg ? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais ce que l'on voit en ce début de saison ne laisse pas présager beaucoup de bonnes choses.