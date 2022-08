Teddy Teuma, le match d'une carrière, la rédemption de Dante Vanzeir

C'est presque injuste de souligner une prestation plutôt qu'une autre après celle réalisée par l'Union Saint-Gilloise ce mardi, mais difficile de passer à côté du match de Teddy Teuma dans l'entrejeu.

L'international maltais leur a tout fait. Récupérations hautes, basses, agressives, propres ; relances longues, courtes ; possession de balle pour gagner du temps, accélération du jeu quand il le fallait. Infiltrations offensives, retours défensifs. Avant son but, il était déjà à la base de l'une des actions les plus dangereuses de l'Union ; son duo avec Lazare Amani a fait exploser l'entrejeu de Rangers certes dramatiques ce mardi. Teddy Teuma était en mode MVP, déjà habillé pour la Ligue des Champions.

Le public ne s'y est pas trompé et a acclamé Teuma plus qu'un autre durant et après la rencontre. Le penalty, il aurait pu le prendre, après l'avoir en partie provoqué également. Mais Teddy Teuma a là joué son rôle de capitaine...et pris le risque de le laisser à Dante Vanzeir. Un Vanzeir qui était à la recherche de rédemption depuis son penalty manqué contre Bruges en Playoffs. On grimaçait déjà en le voyant se présenter face à McLaughlin. À tort. On ignore si Vanzeir sera encore à l'USG au terme du mercato, mais il a au moins brisé le signe indien avant d'éventuellement partir...