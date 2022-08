Qui est Victor Boniface, la nouvelle recrue de l'Union ?

L'Union a officialisé ce mardi son nouvel avant-centre nigérian Victor Boniface. Il arrive en provenance de Bodo/Glimt.

Après le départ de Deniz Undav, on se demandait quelle sera la politique de l'Union quant au recrutement de sa nouvelle avant-garde. Un attaquant de renommée, afin de ne pas prendre trop de risques, ou privilégier des profils intéressants au dépit de résultats au plus haut niveau. Visiblement, le parti pris s'est tourné vers la deuxième option, avec les arrivées des illustres inconnus Denis Eckert Ayensa puis Gustaf Nilsson. Deux attaquants venant des divisions inférieures allemandes, comme Undav donc.

Si la recrue phare de ce mercato pour le moins atypique était jusqu'ici Simon Adingra, prêté par Brighton après avoir été acheté 8 millions d'euros, la venue de Victor Boniface (21 ans) fait office de renfort majeur. Le joueur a en effet de belles stats avec Bodo/Glimt, un club qui a surpris en Europe ces dernières saisons.

© photonews

Boniface fait ses premières classes dans l'une des académies de son pays, le Real Sapphire. Détenu par le riche homme d'affaires Frank Peters, le club se décrit sur son site comme se dédiant à dénicher les plus grands talents nigérians et les aider à se développer comme footballeurs professionnels. Parmi les quelques joueurs qui ont réussi dans des championnats plus relevés - Chinonso Offor (Chicago Fire), Tosin Aiyegun (FC Zurich) - Boniface semble détenir d'ores et déjà l'un des parcours les plus prestigieux.

Les blessures...

Pourtant, ce n'est pas au club norvégien de Bodo/Glimt, où il débarque en mars 2019, qu'on l'attendait avoir autant de succès. En effet, entre mars et septembre, il est laissé d'emblée sur la touche suite à une rupture des ligaments croisés. Laissé tranquille ensuite par ses soucis physiques, il revient bien dans le coup, inscrit 6 buts en championnat et se démarque en qualifs de l'Europa League en marquant deux fois en deux matchs, tout en distillant deux assists. Mais le sort s'acharne, et une seconde blessure aux ligaments croisés le remet sur la touche pour 357 jours, soit tout proche d'une année civile entière. Au total, il aura manqué 535 jours de compétition. Il ne participera que partiellement aux deux titres de champion de Norvège de Bodo/Glimt - les premiers de son histoire.

...Avant de revenir en boulet de canon

Revenant à peine dans le coup à la début 2022, Boniface monte au jeu lors des matchs à élimination de Conference League, ceux qui voient les Norvégiens réaliser une épopée folle en laissant sur leur chemin le Celtic, l'AZ, puis échouer face à la Roma après avoir gagné 2-1 à l'aller.

S'il ne marque pas lors de ces rencontres, il retrouve des sensations en championnat national. Buteur dès la deuxième journée de championnat - en avril - puis inscrit un doublé en Coupe un mois plus tard. Sa fin de championnat est impressionnante : en 4 matchs, il marque à 5 reprises.

Mais ce n'est pas fini. En matchs de qualifications pour la Ligue des Champions, il inscrit un triplé en moins d'une heure face au club des Iles Féroé de Klaksvik. Il récidive en marquant une fois au retour, puis une nouvelle fois lors de la victoire 8-0 face aux Nord-Irlandais de Linfield.

C'est ainsi que débarque Boniface à l'Union. Un joueur prometteur, avec une moyenne de plus d'un but tous les 3 matchs avec son précédent club et cela malgré près de deux ans passés sur la touche. Il semble de retour en grande forme, espérons-le pour lui et pour l'Union.