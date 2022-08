Christian Benteke doit-il faire une croix sur les Diables Rouges ?

A 31 ans, Christian Benteke a décidé de quitter la Premier League et de rejoindre le club américain de DC United. Un choix pris alors que sa carrière bat de l'aile et qu'il semble s'éloigner de la sélection nationale.

Annoncé sur le départ, Christian Benteke a fait le choix de rejoindre la MLS, comme bien d'autres joueurs avant lui. De plus en plus sur la fin de sa carrière, l'ancien attaquant du Standard tente un nouveau challenge, qui du point de vue sportif ne fait pas que des heureux ou des convaincus.

L'Angleterre sans Big Ben

Athlétique, doté de facultés de placement, de jeu de tête et de finition prouvées lors de son éclosion en Belgique - 16 buts lors de sa dernière saison sous le maillot de Genk, Benteke débarque en Angleterre à l'été 2012. Aston Villa débourse près de 9 millions pour se l'offrir.

Lors de ses trois premières saisons chez les Villans, Benteke fait parler la poudre et inscrit 49 buts en 101 matchs. Des stats impressionnantes, qui incite un Liverpool en quête d'identité et de gloire perdue à claquer plus de 45 millions d'euros. Une transfert XXL, dans l'un des plus grands clubs d'Angleterre où la pression est à la hauteur de la ferveur entourant chaque week-end les abords de la Mersey : colossale. Malgré une saison à 10 buts et un retourné face à ManU qui fera le tour du monde, Benteke ne convainc pas et se range aux côtés des Carroll, Voronin, Ngog ou Jovanovic dans la case des flops de cette période peu reluisante des Reds.

© photonews

Pour se relancer, le natif de Kinshasa choisit Crystal Palace seulement une saison plus tard. La pression est moindre, mais tant en Belgique qu'en Angleterre on attend quand même qu'une seule et même chose : des buts, des buts, et toujours des buts.

En 5 ans, force est de constater que le bilan est plus que contrasté. Sa première saison est pourtant de haut niveau et il claque 17 buts toutes compétitions. La seconde est bien compliquée, il ne marque qu'à 3 reprises alors qu'il dispute plus de 30 matchs. Se blessant alors et manquant une grosse partie de l'exercice 2018-2019, Benteke ne marque qu'à trois reprises sur deux ans.

La saison 2020-2021 est de bien meilleure facture, et cela fait du bien de revoir Christian retrouver régulièrement le chemin des filets. Auteur de 10 buts en Premier League, il est décisif 4 fois de suite en fin de championnat. Malheureusement, la concurrence commence à se faire rude avec Mateta et Edouard. Benteke n'est titulaire qu'à 11 reprises la saison dernière, et trouve la faille 4 fois.

On sentait bien que l'aventure anglaise prenait fin pour Big Ben. Cité notamment à Wolverhampton, il a donc décidé de rejoindre les Etats-Unis. En 10 ans passés à Londres et à Liverpool, il aura marqué 97 fois en 320 matchs.

© photonews

Et les Diables Rouges ?

Souvent moqué pour ses prestations sous le maillot de l'équipe nationale, Benteke possède pourtant des stats de vrai buteur : 18 buts en 43 matchs, soit un but toutes les 118 minutes. Alors oui, on pourra dire que ce ne sont que des buts inscrits en qualifs ou en amical, et jamais en grand tournoi - on repense à sa blessure au tendon d'Achille qui le prive du Mondial au Brésil. On répondra qu'il était là pour les mettre, ces buts, et qu'il était en concurrence avec un Lukaku qui n'a fait que monter en puissance et un Batshuayi qui marque toutes les 87 (!) minutes chez les Diables.

Maintenant, ce transfert ressemble fortement au crépuscule de son passage en noir-jaune-rouge, concomitant à la fin proche de sa carrière. Ces dernières années, on avait souvent l'impression que Martinez le reprenait et le faisait jouer pour prendre soin de sa confiance. Le voir encore sous le maillot de notre équipe nationale, surtout après la Coupe du monde, serait surprenant tandis qu'Openda frappe à la porte ou qu'Origi va tenter de gagner en consistance au Milan aux côtés de De Ketelaere.