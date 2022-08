Malick Fofana dans le onze gantois pour la première fois : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Le joueur âgé de 17 ans était aligné pour la première fois du côté de La Gantoise lors de la victoire contre Westerlo (2-1).

Malick Fofana, 17 ans, est entré en jeu contre le STVV et a été autorisé à commencer pour la première fois dimanche face à Westerlo. "Ce samedi après l'entraînement, le coach m'a dit que j'allais commencer. La première fois dans un stade plein, devant les fans, ça chatouille. Je suis satisfait de ma prestation, mais je peux toujours m'améliorer. Ils m'ont souvent attaqué avec deux défenseurs et je n'ai pas toujours pu faire de mouvements. Je dois encore m'y habituer, mais les garçons se sont bien occupés de moi et m'ont aidé avec des idées et des conseils", a expliqué l'ailier.

"J'ai reçu beaucoup de messages de mes amis, c'est vraiment bien d'être dans le onze de départ aujourd'hui. Mes parents et mon neveu étaient également dans les tribunes. Je le fais pour eux."